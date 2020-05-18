Во Франции после зафиксированных новых случаев коронавируса закрыли более 50 школ.

Об этом сообщает Европейская правда.

Более 50 французских школ, возобновивших работу в прошлый понедельник, вынуждены были снова закрыться после того, как среди их учеников или персонала обнаружили новые случаи коронавируса или подозрения на коронавирус.

Например, в одной из школ Ниццы коронавирус подтвердился у 10-летнего ученика. Сейчас тесты проходят все одноклассники и учителя, которые контактировали с ним. Школа проведет усиленную дезинфекцию и останется закрытой до 28 мая.

В нескольких школах в регионе Новая Аквитания на западе страны коронавирус обнаружили у отдельных работников персонала, которые, впрочем, совсем не контактировали с учениками. Из соображений безопасности, учреждения решили снова перевести на дистанционное обучение.

Как сообщает Le Figaro, министр образования Жан-Мишель Бланке сегодня утром сообщил, что всего в 40 тысячах школ, которые возобновили работу в прошлый понедельник, обнаружили 70 случаев коронавируса. Все такие заведения снова закрыли.

В этот понедельник во Франции в рамках следующего ослабление карантина восстанавливают обучения учащиеся средней школы – около 150 тысяч детей. Это касается только школ зеленой зоны - регионов с лучшей эпидемиологической ситуацией. Всем им нужно будет носить маски.

Напомним, 11 мая во Франции начали постепенный выход из карантина.