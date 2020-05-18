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Во Франции после зафиксированных новых случаев коронавируса закрыли более 50 школ.
Об этом сообщает Европейская правда.
Более 50 французских школ, возобновивших работу в прошлый понедельник, вынуждены были снова закрыться после того, как среди их учеников или персонала обнаружили новые случаи коронавируса или подозрения на коронавирус.
Например, в одной из школ Ниццы коронавирус подтвердился у 10-летнего ученика. Сейчас тесты проходят все одноклассники и учителя, которые контактировали с ним. Школа проведет усиленную дезинфекцию и останется закрытой до 28 мая.
В нескольких школах в регионе Новая Аквитания на западе страны коронавирус обнаружили у отдельных работников персонала, которые, впрочем, совсем не контактировали с учениками. Из соображений безопасности, учреждения решили снова перевести на дистанционное обучение.
Как сообщает Le Figaro, министр образования Жан-Мишель Бланке сегодня утром сообщил, что всего в 40 тысячах школ, которые возобновили работу в прошлый понедельник, обнаружили 70 случаев коронавируса. Все такие заведения снова закрыли.
В этот понедельник во Франции в рамках следующего ослабление карантина восстанавливают обучения учащиеся средней школы – около 150 тысяч детей. Это касается только школ зеленой зоны - регионов с лучшей эпидемиологической ситуацией. Всем им нужно будет носить маски.
Напомним, 11 мая во Франции начали постепенный выход из карантина.
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Во Франции после зафиксированных новых случаев коронавируса закрыли более 50 школ.
Об этом сообщает Европейская правда.
Более 50 французских школ, возобновивших работу в прошлый понедельник, вынуждены были снова закрыться после того, как среди их учеников или персонала обнаружили новые случаи коронавируса или подозрения на коронавирус.
Например, в одной из школ Ниццы коронавирус подтвердился у 10-летнего ученика. Сейчас тесты проходят все одноклассники и учителя, которые контактировали с ним. Школа проведет усиленную дезинфекцию и останется закрытой до 28 мая.
В нескольких школах в регионе Новая Аквитания на западе страны коронавирус обнаружили у отдельных работников персонала, которые, впрочем, совсем не контактировали с учениками. Из соображений безопасности, учреждения решили снова перевести на дистанционное обучение.
Как сообщает Le Figaro, министр образования Жан-Мишель Бланке сегодня утром сообщил, что всего в 40 тысячах школ, которые возобновили работу в прошлый понедельник, обнаружили 70 случаев коронавируса. Все такие заведения снова закрыли.
В этот понедельник во Франции в рамках следующего ослабление карантина восстанавливают обучения учащиеся средней школы – около 150 тысяч детей. Это касается только школ зеленой зоны - регионов с лучшей эпидемиологической ситуацией. Всем им нужно будет носить маски.
Напомним, 11 мая во Франции начали постепенный выход из карантина.