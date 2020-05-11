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Во Франции начинают постепенный выход из карантина.
Об этом сообщает французский канал BFMTV.
Уточняется, что с понедельника, 11 мая, во Франции разрешено гулять по улицам без специальных разрешений, а также ездить на автомобиле. При этом прогулки разрешены в радиусе 100 километров от дома.
Также в стране возобновится работа магазинов и некоторых школ, а общественный транспорт заработает более интенсивно. Спортом теперь можно будет заниматься в любое время суток и без ограничений.
Отмечается, что при этом во Франции остаются ограничения на сборы. Одновременно собираться можно только в количестве не больше 10 человек.
В транспорте введен «масочный» режим. При этом в общественных местах ношение масок не обязательно.
В большинстве регионов Франции, за исключением Парижа и восточного региона Гран-Эст, снова разрешается гулять в парках.
Напомним, что во Франции количество погибших за последние сутки снизилось до показателей середины марта, когда страна ввела жесткий карантин.
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Во Франции начинают постепенный выход из карантина.
Об этом сообщает французский канал BFMTV.
Уточняется, что с понедельника, 11 мая, во Франции разрешено гулять по улицам без специальных разрешений, а также ездить на автомобиле. При этом прогулки разрешены в радиусе 100 километров от дома.
Также в стране возобновится работа магазинов и некоторых школ, а общественный транспорт заработает более интенсивно. Спортом теперь можно будет заниматься в любое время суток и без ограничений.
Отмечается, что при этом во Франции остаются ограничения на сборы. Одновременно собираться можно только в количестве не больше 10 человек.
В транспорте введен «масочный» режим. При этом в общественных местах ношение масок не обязательно.
В большинстве регионов Франции, за исключением Парижа и восточного региона Гран-Эст, снова разрешается гулять в парках.
Напомним, что во Франции количество погибших за последние сутки снизилось до показателей середины марта, когда страна ввела жесткий карантин.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный