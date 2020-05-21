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Испания может пустить туристов со стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией, рассматривая создание «безопасных коридоров».
Об этом заявила министр экологического перехода и демографического вызова Королевства, сообщает международная деловая газета Financial Times.
– Мы думаем о безопасных коридорах, поскольку такая система позволит приезжать людям из регионов, где число случаев заражения за последнюю неделю или две не увеличивалось больше чем на 0,3% (в сутки – прим.). Таким образом, мы будем знать, что статистическая вероятность заразиться будет примерно одинаковой как в месте отправления, так и в точке назначения, – сказала министр.
Отмечается, что данный показатель в Испании не увеличивается более чем на 0,3 процента в день уже больше недели.
При этом подтвержденное количество смертей от коронавируса уже на протяжении 5 дней не превышает 110.
Предполагается, что «безопасные коридоры» с Испанией будут открыты с государствами, где ситуация с коронавирусом примерно такая же.
В целом же открытие границ для туристов не произойдет раньше июля.
Напомним, правительство Греции заявило, что туристический сезон в стране открывается с 15 июня, с открытия отелей для туристов.
Испания может пустить туристов со стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией, рассматривая создание «безопасных коридоров».
Об этом заявила министр экологического перехода и демографического вызова Королевства, сообщает международная деловая газета Financial Times.
– Мы думаем о безопасных коридорах, поскольку такая система позволит приезжать людям из регионов, где число случаев заражения за последнюю неделю или две не увеличивалось больше чем на 0,3% (в сутки – прим.). Таким образом, мы будем знать, что статистическая вероятность заразиться будет примерно одинаковой как в месте отправления, так и в точке назначения, – сказала министр.
Отмечается, что данный показатель в Испании не увеличивается более чем на 0,3 процента в день уже больше недели.
При этом подтвержденное количество смертей от коронавируса уже на протяжении 5 дней не превышает 110.
Предполагается, что «безопасные коридоры» с Испанией будут открыты с государствами, где ситуация с коронавирусом примерно такая же.
В целом же открытие границ для туристов не произойдет раньше июля.
Напомним, правительство Греции заявило, что туристический сезон в стране открывается с 15 июня, с открытия отелей для туристов.