В Одессе возле затонувшего судна Delfi зафиксировали загрязнение воды и воздуха - по предварительным данным экологические показатели превышены в 15 раз. Точные результаты будут известны в течение недели.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на и.о. начальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Артема Заярного.

Загрязнение зафиксировали ночью работники муниципальной спасательной службы, которые круглосуточно дежурят на месте аварии. Для взятия проб воды и воздуха на место прибыла муниципальная экологическая лаборатория.

– Проще всего судно распилить и локализовать, но мы категорически против. Потому что подобные действия приведут к разливу масла, к разливу нефтепродуктов и ухудшат ситуацию. Мы можем убеждать владельца, убеждать администрацию морских портов Украины, чтобы судно убрали на территорию порта - или краном, или буксирами, - заявил Заярний.

Неожиданное загрязнения стало причиной оперативного совещания, которое проходило 21 мая вблизи судна на пляже. Само загрязнение на воде убрали специалисты АМПУ с помощью абсорбирующего порошка.

Как заявил журналистам депутат городского совета Александр Иваницкий, городская власть будет через суд требовать от владельца убрать судно.

– По мнению капитана одесского морского торгового порта, согласно международному праву в течение года никто, кроме владельца, не может заниматься демонтажем этого объекта. Мы будем настаивать на сокращении этой нормы, - заявил Иваницкий.

Он также предположил, что в суд на АМПУ за бездействие будет подавать экологическая инспекция. Еще зимой администрация морских портов получила предписание от экологов, чтобы они убрали свою акваторию.

Впрочем, как пояснил Заярний, это пока невозможно - предписание было выдано другой экоинспекцией, которая уже ликвидирована. Речь идет о Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа. Агентство Заярного является ее правопреемником, но процесс передачи дел еще не завершен.

Срок в один год устанавливается 122-й статьей Кодекса торгового мореплавания. Согласно кодексу: «Собственник затонувшего имущества, если он намерен поднять это имущество, должен сообщить об этом капитану ближайшего морского порта Украины в течение одного года со дня, когда имущество затонуло. Капитан морского порта по согласованию с заинтересованными государственными органами устанавливает достаточный по обстоятельствам срок для поднятия имущества, порядок проведения этих работ и доводит это до сведения собственника имущества и администрации морского порта».

Как сообщили Радио Свобода в капитании одесского порта, представитель владельца неоднократно заявлял о намерении убрать судно, но не может закончить проект из-за пандемии.

Напомним, ранее собственник затонувшего в Одессе танкера «Delfi» просил Одесский морской порт продлить срок пребывания судна в акватории и дать время на его демонтаж.