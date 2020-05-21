Азербайджан предоставил Украине 23 тонны гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, в том числе медицинские маски, защитные костюмы, термометры, дезинфекторы и другое оборудование.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Самолет, который доставил из Баку гуманитарную помощь, был встречен в Международном аэропорту «Борисполь» заместителем руководителя Офиса Президента Украины Игорем Жовквой.

«Гуманитарный груз общим весом 23 тонны, в частности, включает: 100 тысяч медицинских масок, 5 тысяч защитных комбинезонов, а также бесконтактные термометры, дезинфекторы и другое медицинское оборудование», — проинформировали в ОП.

Отмечается, что договоренность о предоставлении гуманитарной помощи была достигнута в результате телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который состоялся 26 марта.

«Украина глубоко благодарна Азербайджанской Республике и лично Президенту Ильхаму Алиеву за оказанную гуманитарную помощь, что особенно ценно в непростое время борьбы с мировой пандемией коронавируса», — заявил Игорь Жовква.

В свою очередь, как рассказали в ОП, по случаю Всемирного дня вышиванки Владимир и Елена Зеленская передали Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой традиционные украинские вышитые сорочки.

Напомним, в ближайшие недели после подписания закона о банках Украине будет перечислен второй транш предварительной, Четвертой программы макрофинансовой помощи Международного валютного фонда в объеме 500 млн гривен.