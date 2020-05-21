Лидер «Европейской Солидарности», народный депутат, пятый президент Украины, Петр Порошенко считает важным оглашение официальной позиции Украины в Международном трибунале в деле против России об агрессии и задержания военных кораблей и их экипажей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба партии «Европейской Солидарности».

«Год назад команда пятого Президента Украины Петра Порошенко обеспечила предварительное решение в пользу Украины в деле против России об агрессии и задержания военных кораблей и их экипажей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге четко встал на сторону Украины, а его решение, опубликованное 25 мая 2019, заложило основу для привлечения России как страны-агрессора к международно-правовой ответственности. Но доведения дела до конца ложится на плечи нынешней власти», — заявил он.

Петр Порошенко отметил, что после того, «как в апреле обратил внимание на то, что нынешняя власть не очень проникается этим вопросом, на Банковой и в МИДе начали что-то делать».

«На днях Министерство наконец подаст меморандум с разъяснением позиции Украины в Специальный международный арбитраж. Арбитраж создан в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и на основе решения Гамбургского трибунала. Но усилий только дипломатов — мало. Это дело всего государства», — подчеркнул пятый президент Украины.

Он также отметил, что международно-правовая позиция Украины существенно подрывает политически мотивированное дело, которое по заданию Офиса президента «расследует» ГБР.

«Действия украинского ГБР четко синхронизируются с Федеральной службой безопасности России. И ФСБ, и ГБР считают проход украинских кораблей украинским морем — уголовным преступлением. И если Россия уже ссылалась на позицию ГБР в ООН, поэтому ясно, что в арбитраже она так же примет этот пас от украинской власти», — предостерег Петр Порошенко.

Лидер «Европейской Солидарности» отметил, что за год после инаугурации Зеленский ничего не сказал об обеспечении свободы судоходства в Азовском море и Керченском проливе для украинских судов, особенно для военных кораблей Украины.

«И за год ни один украинский катер там не проходил — будто бы речь идет не о нашем проливе, а о каком-то русском озере», — констатировал он.

Он отметил, что советы и одновременно требования к власти — это профессиональные предложения, которые соответствуют национальным интересам Украины.

«Во-первых. МИД должен подать в арбитраж качественно подготовленный меморандум. Должны требовать компенсации всех убытков, причиненных как государству Украина, так и морякам. Привлечение России к международно-правовой ответственности за агрессию против нашего государства на море», — считает Петр Порошенко.

Он лобавил, что уголовное дело по факту событий формально должен закрыть ГБР, а фактически — тот, кто его инспирировал.

«Следы ведут на Банковую. Еще раз подчеркиваю, наличие дела существенно ослабляет позицию Украины в международном арбитраже», — отметил лидер «Европейской Солидарности». «В-третьих. Ожидаем, что по случаю годовщины победы Украины в Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге Владимир Зеленский нарушит странный обет молчания относительно ползучей аннексии Россией Азовского моря и Керченского пролива. И наконец обнародует свою позицию относительно преступных действий России против Украины в акватории Азова. Жаль, что он не сделал это вчера во время пресс-конференции, на которой присутствовали и зарубежные СМИ», — отметил Петр Порошенко.

Пятый президент Украины уверен, что четкая позиция главы государства очень важна.

«Она позволит дипломатам усиливать международное давление на российского агрессора и добиваться углубления азовского пакета санкций против Кремля, и использовать все имеющиеся инструменты и судебные инстанции для привлечения России к ответственности и восстановления справедливости», — резюмировал он.

Напомним, Украина на этой неделе подаст в Международный трибунал по морскому праву ООН Меморандум по делу о захвате моряков и кораблей в Черном море в ноябре 2018 года. Частью иска является обоснование компенсации материального и морального вреда нашим морякам.

Как известно, 25 ноября 2018 года российские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.