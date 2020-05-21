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Президент Украины Владимир Зеленский поручил главам областных государственных администраций предоставить программы обновления всех местных дорог в своих регионах.
Программы должны содержать четкий график и информацию о количестве средств, необходимых для реализации проектов, сообщается на сайте Офиса Президента.
— Мы хотим ежегодно увеличивать количество отремонтированных дорог, чтобы как можно скорее полностью обновить дорожную сеть Украины, – сказал Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания 21 мая рассказал, что для ремонтов и строительства дорог местного значения областные государственные администрации получат возможность привлекать дополнительное финансирование под местные гарантии.
Механизм привлечения этих средств был наработан в совместном проекте Офиса Президента Украины, правительства и Укравтодора. Бюджетный комитет Верховной Рады Украины уже зарегистрировал законопроекты, необходимые для привлечения дополнительного финансирования на обновление местных дорог.
— Сегодня чрезвычайно важно снизить кредитную ставку и сделать ее фиксированной, потому что никто не заинтересован брать кредиты при высокой плавающей ставке, – отметил Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что тесное сотрудничество правительства, парламента, Нацбанка и местных властей поможет эффективному обновлению дорог.
— Я как Президент инициировал программу «Большое строительство» и сделаю все возможное, чтобы украинцы ездили по качественным дорогам, – резюмировал Владимир Зеленский.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что реализация программы по строительству дорог позволит создать тысячи рабочих мест по всей Украине. Он также заявил, что в 2020 году на дороги госзначения будет выделено 85 миллиардов гривен, на местные — 22 миллиарда.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главам областных государственных администраций предоставить программы обновления всех местных дорог в своих регионах.
Программы должны содержать четкий график и информацию о количестве средств, необходимых для реализации проектов, сообщается на сайте Офиса Президента.
— Мы хотим ежегодно увеличивать количество отремонтированных дорог, чтобы как можно скорее полностью обновить дорожную сеть Украины, – сказал Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания 21 мая рассказал, что для ремонтов и строительства дорог местного значения областные государственные администрации получат возможность привлекать дополнительное финансирование под местные гарантии.
Механизм привлечения этих средств был наработан в совместном проекте Офиса Президента Украины, правительства и Укравтодора. Бюджетный комитет Верховной Рады Украины уже зарегистрировал законопроекты, необходимые для привлечения дополнительного финансирования на обновление местных дорог.
— Сегодня чрезвычайно важно снизить кредитную ставку и сделать ее фиксированной, потому что никто не заинтересован брать кредиты при высокой плавающей ставке, – отметил Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что тесное сотрудничество правительства, парламента, Нацбанка и местных властей поможет эффективному обновлению дорог.
— Я как Президент инициировал программу «Большое строительство» и сделаю все возможное, чтобы украинцы ездили по качественным дорогам, – резюмировал Владимир Зеленский.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что реализация программы по строительству дорог позволит создать тысячи рабочих мест по всей Украине. Он также заявил, что в 2020 году на дороги госзначения будет выделено 85 миллиардов гривен, на местные — 22 миллиарда.