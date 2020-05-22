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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергею Губанову.
Об этом сообщается на сайте ОП.
Сергея Губанова также удостоили посмертно ордена «Золотая Звезда». Соответствующий указ №193 / 2020 размещен на сайте главы государства 21 мая.
— Он был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине... Полковник полиции Сергей Губанов погиб во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил в Новоайдарском районе Луганской области, — говорится в сообщении.
Напомним, Сергей Губанов погиб сутками ранее вблизи поселка Трехизбенка Луганской области.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергею Губанову.
Об этом сообщается на сайте ОП.
Сергея Губанова также удостоили посмертно ордена «Золотая Звезда». Соответствующий указ №193 / 2020 размещен на сайте главы государства 21 мая.
— Он был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине... Полковник полиции Сергей Губанов погиб во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил в Новоайдарском районе Луганской области, — говорится в сообщении.
Напомним, Сергей Губанов погиб сутками ранее вблизи поселка Трехизбенка Луганской области.