Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергею Губанову.

Об этом сообщается на сайте ОП.

Сергея Губанова также удостоили посмертно ордена «Золотая Звезда». Соответствующий указ №193 / 2020 размещен на сайте главы государства 21 мая.

— Он был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине... Полковник полиции Сергей Губанов погиб во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил в Новоайдарском районе Луганской области, — говорится в сообщении.