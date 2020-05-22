В рамках ослабления карантина с 10 июня власти разрешат открыть свои залы кафе и ресторанам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Речь идет о тех регионах, где будет решено ослаблять карантин. То есть, как предполагает «адаптивный» карантин, каждый регион сам будет решать, позволяет эпидемическая ситуация ослаблять карантин или нет.

Если область решает ослабить ограничительные меры, это будет происходить по этапам, которые приняло правительство.

Они предполагают, что с 22 мая разрешат:

работу городского, пригородного и внутриобластного транспорта;

работу гостиниц (без ресторанов);

проводить спортивные соревнования до 50 человек и без зрителей (мероприятия для более 50 человек по согласованию с Минздравом);

проводить церковные службы (не более 1 человек на 10 квадратных метров).

С 25 мая:

работу метрополитена;

работу детских садов.

С 1 июня:

работу фитнес-центров (кроме групповых занятий более 10 человек);

деятельность учебных заведений (также не более 10 человек);

работу межобластного транспорта.

С 10 июня:

работу кафе и ресторанов в помещениях (площадкам под открытым небом работать разрешили с 11 июня);

работу учреждений культуры;

полноценную работу гостиниц и хостелов.

С 15 июня:

авиаперевозки.

С 22 мая по 22 июня в Украине будет действовать так называемый «адаптивный» (локальный) карантин. Это означает, что в случае обострения эпидемиологической ситуации в отдельных регионах, ограничительные меры будут усилены именно там, а не по всей стране.

Отметим, что большинству областей эпидемическая ситуация позволяет ослаблять карантин, например, Киев планирует уже 25 мая открыть метро. Но есть и те, кто этого пока делать не планирует. В частности, об этом уже объявили в Ровенской области.

Напомним, что Кабинет министров Украины опубликовал постановление о продлении карантина до 22 июня с ослаблениями.