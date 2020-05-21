Кабинет министров Украины опубликовал постановление о продлении карантина до 22 июня с ослаблениями.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

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Согласно постановлению, в регионах, в которых установлен карантин, применяются определенные противоэпидемические мероприятия, а также мероприятия, дополнительно установленные органами государственной власти и органами местного самоуправления в пределах компетенции.

В то же время отмечается, что главным санитарным врачом Украины разрабатываются и утверждаются противоэпидемические мероприятия, которые определяют особенности осуществления деятельности субъектами хозяйствования на период карантина.

Как сообщалось, с 22 мая вводится адаптивный карантин, который можно будет усиливать локально, если будут вспышки заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Согласно постановлению, с 25 мая откроются детские сады и заработает метрополитен.

С 1 июня заработают спортзалы и фитнес-центры; откроется железнодорожное сообщение, будут разрешены межобластные перевозки.

С 10 июня кафе и ресторанам разрешат принимать посетителей внутри помещений с соблюдением противоэпидемических условий. Заработают учреждения культуры, будут разрешены культурные мероприятия (пребывание одного человека на 5 кв.м площади помещения).

Кроме того, с 15 июня Украина откроет авиационное сообщение вместе со странами Европейского союза с 15 июня. Однако, такое возможно при условии, что ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться.