Киевская область пока не будет ослаблять карантин из-за того, что один из необходимых факторов (количество случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч населения) превышает допустимую норму.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

— Из-за того, что один из необходимых факторов (а именно — инцидентность) превышает установленный показатель, региональная комиссия по ТЭБ и ЧС не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий, - говорится в сообщении.

В ОГА отметили, что решение о карантинные мероприятия принимают с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе одновременно трех признаков: инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), загруженность коек в учреждениях здравоохранения (менее 50%), среднее количество ПЦР-тестов (более 12 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней).

Одновременно сообщается, что Киевская облгосадминистрация мониторит противоэпидемической ситуацию ежедневно.

Напомним, что Кабинет министров Украины опубликовал постановление о продлении карантина до 22 июня с ослаблениями.