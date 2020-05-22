Антимонопольный комитет Украины рекомендует авиаперевозчикам воздержаться от распространения информации о возможности приобрести билеты на рейсы до завершения карантина.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

— Такая информация авиакомпаний может ввести в заблуждение потребителей, поскольку может быть воспринята как гарантированное восстановление регулярного авиасообщения между Украиной и другими странами, что не соответствует действительности, - говорится в сообщении.

В АМКУ заявили, что авиаперевозчики распространяют информацию о возможности покупки авиабилета на регулярные рейсы сообщением между Украиной и другими странами с 23 мая 2020 года. При этом они не указывают, что карантин может быть продлен.

Кроме этого, некоторые авиаперевозчики, по результатам отмены рейсов, предлагают потребителям авиауслуг на собственных сайтах только две опции обратной связи — «Изменить бронирование» и «Обменять билет на промокод». Возмещение стоимости перевозки форма обратной связи не предусматривает.

— Итак, пассажирам предоставляется полная информация (замалчиваются другие варианты обязательных опций, предусмотренных авиационными правилами) о возможности реализации их прав в полном объеме, - добавили в АМКУ.

Напомним, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines заявила о планах возобновить международные перелеты на фоне пандемии коронавируса. Перелеты начнут осуществлять уже с 10 июня.