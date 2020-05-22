Незаконные вооруженные формирования РФ на Донбассе нарушают договоренности по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения, размещая тяжелую технику и артиллерию в жилых кварталах.

Данные факты подтвердила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в отчете от 20 мая, сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, во время наблюдательного полета беспилотного летательного аппарата СММ на неподконтрольных Украине территориях, на полигоне вблизи населенного пункта Новоселовка Донецкой области было зафиксировано пять танков Т-72 и три 122-мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика». Также неподалеку от жилых домов в поселке Комиссаровка Луганской области БПЛА обнаружил шесть гаубиц 2С1 «Гвоздика».

— Российские оккупанты, нарушая линии отвода тяжелого вооружения, сознательно размещают вооружение и военную технику в жилых кварталах, тем самым подвергая опасности мирных жителей, - отметили в штабе ООС.

Также на территории ОРДЛО на участке разведения в районе Золотого было обнаружено 20 противотанковых мин ТМ-62, оцененных как часть большего минного поля около 500 противотанковых мин вооруженных формирований РФ.

— Подобный факт нарушения существующих договоренностей произошел и вблизи участка разведения в районе населенного пункта Петровское, где было замечено 76 противотанковых мин, - добавили в ООС.

Напомним, что российские наёмники на Донбассе, семь раз обстреляли позиции украинских военных, в результате обстрелов погиб украинский военнослужащий, двое получили ранение, ещё пятеро — боевые травмы.