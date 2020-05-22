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Сегодня, 22 мая, в Николаеве был подтвержден еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Заразившимся стал врач областного онкологического диспансера.
Об этом рассказала начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай, пишет Корабелов.Инфо.
– 50-й николаевец, у которого обнаружили COVID-19, – это доктор (контактный), который работает в областном онкологическом диспансере. Сейчас он находится дома на самоизоляции, - рассказала она.
Напомним, в Николаевской области состоянием на 10:00 21 мая зафиксировали 3 новых случая коронавирусной инфекции.
Сегодня, 22 мая, в Николаеве был подтвержден еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Заразившимся стал врач областного онкологического диспансера.
Об этом рассказала начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай, пишет Корабелов.Инфо.
– 50-й николаевец, у которого обнаружили COVID-19, – это доктор (контактный), который работает в областном онкологическом диспансере. Сейчас он находится дома на самоизоляции, - рассказала она.
Напомним, в Николаевской области состоянием на 10:00 21 мая зафиксировали 3 новых случая коронавирусной инфекции.