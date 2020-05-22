В Николаевской области состоянием на 10:00 21 мая зафиксировали 3 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщают в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.

Всего в Николаевской области зарегистрировано 280 подтвержденных случаев , из них 52 медика. Выздоровели за сутки 7 человек, всего - 109. Умерло от последствий коронавируса 7 человек.

▪️Доманевский район - 58 человек (+2);

▪️Николаев - 50 человек (+1);

▪️Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;

▪️Южноукраинск - 39 человек;

▪️Новоодесский район - 38 человек;

▪️Врадиевский район - 25 человек;

▪️Первомайск - 11 человек;

▪️Арбузинский район - 6 человек;

▪️Кривоозерский район - 5 человек.

▪️Братский район - 3 человека;

▪️Казанковский район - 1 человек;

▪️Николаевский район - 1 человек;

▪️Снигиревский район - 1 человек;

С начала эпидемии на коронавирус в Николаевской области обследовали методом ПЦР - 4 тысячи 838 человек, за последние сутки провели 238 тестов.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10:00 22. мая на стационарном лечении находится 37 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них: 21 человек в «Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней» из них 17 больных и 4 с подозрением. В других инфекционных стационарах - 16 человек, 1 человек в роддоме №1 с подозрением, 1 человек с подозрением в Первомайской центральной районной больнице, в Южноукраинской городской многопрофильной больнице - 14 больных COVID-19.

Напомним, в Украине состоянием на 9:00 21 мая зафиксировано 20 тысяч 148 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 588 летальных, 6 тысяч 585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая.