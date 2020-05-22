В Николаевской области на Кинбурнской косе зацвело самое большое в Европе поле диких орхидей.

Об этом рассказали в сюжете ТСН.Ранок.

Площадь поля более 60 гектаров. На нем растут пять видов орхидей. Уникальный природный цветник находится под охраной государства, потому что это территория национального парка. На поле запрещено ездить на автомобилях и пасти скот в период цветения.

Местные говорят, что из-за засухи переживали, что орхидеи не зацветут.

– Удивительно то, что из-за такой засухи они здесь есть. Как правило, им нужно много влаги. Учитывая, что всю зиму не было осадков, то фактически влаги мало. Впрочем, цветы все же расцвели, - рассказал и.о. директора Национального природного парка «Левобережье Святослава» Юрий Козловский.

Поле будет цвести до конца мая.

Напомним, на Тилигульском лимане в Николаевской области впервые появились розовые фламинго.