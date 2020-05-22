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В субботу, 23 мая, в Киеве планируют открыть зоопарк после первой очереди реконструкции.
Об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.
– С завтрашнего дня, с 23 мая, будет готов встретить гостей и киевский зоопарк. В нем завершили первую очередь реконструкции. И теперь большая часть территории зоопарка выглядит совсем по-другому. Новая входная группа с хорошей площадью и новыми помещениями. Общественные туалеты, медпункт. Обустроили современный универсальный вольер для животных и птиц, – заявил Владимир Кличко.
Он также рассказал, что в зоопарке продолжается строительство нового приматника.
У входа планируется обустроить океанариум и фудкорты.
Еще продолжается строительство большого паркинга, на 500 автомобилей. Открытие запланировано на июль.
Кличко сделал акцент на том, что зоопарк будет работать с соблюдением санитарных норм и мер безопасности, в режиме городского парка.
– Без маски вход на территорию запрещен. На входе посетителям будут измерять температуру. Установили дезинфекторы для рук. Количество людей, которые одновременно будут находиться на территории зоопарка, будет ограничено, – пояснил он.
Напомним, ранее в Николаевском зоопарке показали, как работают сотрудники во время карантина.
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В субботу, 23 мая, в Киеве планируют открыть зоопарк после первой очереди реконструкции.
Об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.
– С завтрашнего дня, с 23 мая, будет готов встретить гостей и киевский зоопарк. В нем завершили первую очередь реконструкции. И теперь большая часть территории зоопарка выглядит совсем по-другому. Новая входная группа с хорошей площадью и новыми помещениями. Общественные туалеты, медпункт. Обустроили современный универсальный вольер для животных и птиц, – заявил Владимир Кличко.
Он также рассказал, что в зоопарке продолжается строительство нового приматника.
У входа планируется обустроить океанариум и фудкорты.
Еще продолжается строительство большого паркинга, на 500 автомобилей. Открытие запланировано на июль.
Кличко сделал акцент на том, что зоопарк будет работать с соблюдением санитарных норм и мер безопасности, в режиме городского парка.
– Без маски вход на территорию запрещен. На входе посетителям будут измерять температуру. Установили дезинфекторы для рук. Количество людей, которые одновременно будут находиться на территории зоопарка, будет ограничено, – пояснил он.
Напомним, ранее в Николаевском зоопарке показали, как работают сотрудники во время карантина.