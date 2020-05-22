Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко обсудил с главой мировой фармацевтической компании «Ля Рош» Северином Шваном вопросы углубления сотрудничества для противодействия коронавируса в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Петр Порошенко выразил благодарность за сотрудничество и важную помощь «Ля Рош» для преодоления угрозы распространения коронавируса в Украине.

— Уже в ближайшие дни в Украину прибудет первая партия комплектов тестов, закупленных Фондом Порошенко для проведения качественного диагностирования коронавирусной инфекции, которая будет распределена среди лабораторий большинства пострадавших от коронавируса областей. Речь идет о тестах, позволяющих определить наличие иммунитета к коронавирусу, - сказано в сообщении.

Лидер «Европейской Солидарности» сообщил о мерах, принимаемых в Украине для борьбы с эпидемией.

— Договорились об углублении сотрудничества между Всеукраинской благотворительной организацией «Благотворительный фонд Порошенко» и «Ля Рош» в деле противодействия коронавируса в Украине. Глава компании «Ля Рош» высоко оценил благотворительную деятельность Петра Порошенко в вопросе обеспечения украинских медицинских учреждений необходимыми средствами для эффективной борьбы с коронавирусом в Украине, - сказано в сообщении.

Ранее, в районные больницы Закарпатской области передали 8 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были отремонтированы за счет Фонда Порошенко.