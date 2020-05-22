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Суд в Малайзии оправдал гражданку Украины Клавдию Лопаткину, которая ранее была приговорена к пожизненному сроку за перевозку наркотиков. Украинка уже вернулась на родину.
Об этом сообщили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.
По его словам, Федеральный суд Малайзии оправдал украинку 13 мая.
— После почти пяти лет пребывания за решеткой в Малайзии гражданка Украины Клавдия Лопаткина вернулась домой. Еще в декабре 2015 года малазийская полиция задержала Клавдию Лопаткина в международном аэропорту острова Пенанг по обвинению в перевозке наркотических веществ. В 2018 году Высший суд Джорджтауна штата Пенанг приговорил ее к пожизненному сроку заключения. 13 мая 2020 Федеральный Суд Малайзии оправдал Клавдию. Сейчас она уже в Украине, - написал Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что МИД Украины продолжает работать над освобождением других украинцев за границей.
Напомним, в Николаевской области суд дал 9 лет тюрьмы жителю Баштанки, который насмерть избил свою знакомую.
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Суд в Малайзии оправдал гражданку Украины Клавдию Лопаткину, которая ранее была приговорена к пожизненному сроку за перевозку наркотиков. Украинка уже вернулась на родину.
Об этом сообщили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.
По его словам, Федеральный суд Малайзии оправдал украинку 13 мая.
— После почти пяти лет пребывания за решеткой в Малайзии гражданка Украины Клавдия Лопаткина вернулась домой. Еще в декабре 2015 года малазийская полиция задержала Клавдию Лопаткина в международном аэропорту острова Пенанг по обвинению в перевозке наркотических веществ. В 2018 году Высший суд Джорджтауна штата Пенанг приговорил ее к пожизненному сроку заключения. 13 мая 2020 Федеральный Суд Малайзии оправдал Клавдию. Сейчас она уже в Украине, - написал Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что МИД Украины продолжает работать над освобождением других украинцев за границей.
Напомним, в Николаевской области суд дал 9 лет тюрьмы жителю Баштанки, который насмерть избил свою знакомую.