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Офис генерального прокурора взял под контроль дело о расстреле семи человек на Житомирщине, которое ведет полиция.
Об этом сообщается сайте ОГП.
Около часу ночи 22 мая в селе Новоселица Попельнянского района мужчина убил выстрелами из ружья семерых знакомых. По предварительной информации, среди погибших - бывшие участники АТО, нацгвардейцы и волонтеры.
Стрелка задержали и открыли уголовное производство по статье 115 УК (умышленное убийство двух и более лиц).
Напомним, что о случившемся стало известно в пятницу утром.
Как известно, на рыбалку приехала компания старых друзей-киевлян, которые на этом пруду собирались уже не раз. Всего, по данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора пруда.
После распития спиртных напитков 6 мужчин легли спать в сарае на берегу, а двое остались пить с арендатором.
Затем арендатор, который является профессиональным охотником, из-за внезапной неприязни начал расстреливать приезжих из своего охотничьего ружья.
Сначала он убил двух остававшихся рядом с ним. Затем начал расстреливать шестерых, которые пошли спать. В целом он успел убить семерых.
Один мужчина, услышав выстрелы, успел убежать в лес, добраться до деревни и вызвать полицию.
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖСтанислав Мартиросов
Офис генерального прокурора взял под контроль дело о расстреле семи человек на Житомирщине, которое ведет полиция.
Об этом сообщается сайте ОГП.
Около часу ночи 22 мая в селе Новоселица Попельнянского района мужчина убил выстрелами из ружья семерых знакомых. По предварительной информации, среди погибших - бывшие участники АТО, нацгвардейцы и волонтеры.
Стрелка задержали и открыли уголовное производство по статье 115 УК (умышленное убийство двух и более лиц).
Напомним, что о случившемся стало известно в пятницу утром.
Как известно, на рыбалку приехала компания старых друзей-киевлян, которые на этом пруду собирались уже не раз. Всего, по данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора пруда.
После распития спиртных напитков 6 мужчин легли спать в сарае на берегу, а двое остались пить с арендатором.
Затем арендатор, который является профессиональным охотником, из-за внезапной неприязни начал расстреливать приезжих из своего охотничьего ружья.
Сначала он убил двух остававшихся рядом с ним. Затем начал расстреливать шестерых, которые пошли спать. В целом он успел убить семерых.
Один мужчина, услышав выстрелы, успел убежать в лес, добраться до деревни и вызвать полицию.