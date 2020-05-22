5 миллиардов долларов Международного валютного фонда будут направлены в госбюджет и на сохранение платежного баланса.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время телефонных разговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистьо.

Владимир Зеленский сообщил, что Украина и МВФ согласовали новую программу stand-by в объеме 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев.

– Все предпосылки для начала практической работы по программе МВФ выполнены, деньги фонда направляются на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета, - подчеркнул президент.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины достигли соглашения (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества Stand By на сумму 5 млдр долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.