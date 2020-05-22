Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины достигли соглашения (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества Stand By на сумму 5 млдр долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

Об этом говорится в официальном сообщении МВФ от 21 мая.

Отмечается, что 21 мая группа сотрудников Международного валютного фонда во главе с Иванной Владков Холлар завершила дистанционные обсуждения с украинскими властями.

— Новый stand-by с запрашиваемым доступом в размере 5 млрд долларов США будет направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия COVID-19... Это будет гарантировать, что Украина будет готова вернуться к росту и возобновить более широкие реформы, когда кризис закончится, — говорится в заявлении.

Также ожидается, что эта договоренность «станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки».

Предварительное соглашение еще будет утверждаться руководством Фонда и Исполнительным советом МВФ.

— Рассмотрение Правлением ожидается в ближайшие недели, — добавили в МВФ.

Как сообщалось, 21 мая президент Владимир Зеленский заверил своей подписью так называемый «антиколомойский» законопроект о банках.

МВФ поздравил Украину с принятием законопроекта о банках, который запрещает возвращать обанкротившиеся банки их бывшим владельцам.