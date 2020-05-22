Полиция завершила расследование в отношении подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом вкомментарий изданию Украинская правда заявил адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко.

— Сейчас сообщают о завершении досудебного расследования. Сегодня вынесли постановление, материалы относительно Кузьменко, Антоненко, Дугарь выделили в новое производство и сразу объявили о завершении досудебного расследования, — заявил в комментарии Тарас Безпалый.

По состоянию на 16:15 адвокат отметил, что входит в изолятор временного содержания к подзащитной, где ему должны вручить соответствующие документы. Детали о завершении следствия пообещал предоставить позже.

Адвокат другой подозреваемого, Яны Дугар, также подтвердил УП, что в ближайшее время им должны сообщить о завершении расследования.

Кроме того, 22 мая не состоялось судебное заседание по мере пресечения Кузьменко. Защита просила отменить ее арест, однако суд перенесли на 27 мая. Причина – не явились прокуроры, не доставили подозреваему, не обеспечили связь с ней.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Министр МВД Арсен Аваков остается при власти потому, что он должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.