Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что идея создания «партии мэров» нежизнеспособна и ее «забрасывают» технологи Офиса президента.

Об этом он заявил в интервью Радио НВ.

— Я думаю, что «партия мэров» как партия лидеров местного самоуправления, которые объединились по профессиональному признаку, - это нежизнеспособный проект. Невозможно сделать партию пенсионеров, мэров, булочников или токарей-фрезеровщиков. Это неправильно. Более того, я считаю, что эту идеологему (или мифологему) «партии мэров» забрасывают в массовое сознание в том числе технологи Офиса президента, для того чтобы ее с налетом дискредитировать, — заявил Борис Филатов.

В то же время Филатов считает, что у общества существует «востребованность» на существование подобной политической силы.

По его словам, такая партия должна стать общенациональной и объединить не только мэров, но и глав объединенных территориальных общин, лидеров общественного мнения и «активных людей». По оценкам Филатова, 30-40% избирателей могли бы отдать свои голоса за подобную партию.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что мэры городов и местные политики должны объединиться в единую партию, которая будет отстаивать интересы местного самоуправления.