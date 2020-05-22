Александр Сенкевич, Николаевский городской голова

Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о планах привлечь частные деньги для приобретения весового комплекса, который будет установлен на въезде в морской порт, чтобы взвешивать заходящие туда грузовики.

Об этом Александр Сенкевич рассказал в комментарии НикВести сегодня, 22 мая.

Мэр Николаева отметил, что около 40% грузов, которые в сезон сбора урожая идут в порты города, нарушают весовой режим, из-за чего такие фуры с перегрузами разрушают дороги. Александр Сенкевич рассказал, что сейчас проводит переговоры с Администрацией морских портов Украины, с которой достигнута договоренность об установке весового комплекса около въезда на территорию порта в районе нефтебазы, со стороны улицы Космонавтов.

— Мы находимся в преддверии очередного сезона сбора урожая, и тысячи, миллионы тонн зерновых снова потянутся в порты городов, в частности, в Николаеве. Мы знаем, что около 40% грузов идут большегрузами, и, в основном, разрушают наши дороги именно фуры, которые идут с перегрузом. На сегодня мы с Администрацией морских портов Украины провели переговоры, в результате которых достигнуты договоренности, при которых мы хотим установить весовой комплекс при въезде в Николаевский морской порт в районе нефтебазы, на въезде со стороны улицы Космонавтов для того, чтобы взвешивать все автомобили, которые заходят в морской порт и везут туда грузы, - сказал Александр Сенкевич.

Городской голова ожидает, что деньги на покупку такого весового комплекса выделит частный бизнес. Уже ведутся такие переговоры с компанией «Орексим».

— Сегодня мы переходим к финальным переговорам, скорее всего этот весовой комплекс будет приобретен за деньги бизнеса, за частные деньги. Наша задача - чтобы все наши бизнесмены понимали, что зарабатывая деньги и ставая более успешными бизнесменами и более богатыми, они должны думать о том, что город тоже должен становиться богатым, а не быть обслуживающей организацией их бизнеса. И я буду благодарен всему николаевскому портовому бизнесу, который откликнется на помощь Конечно же, мы будем мешать тем, кто разрушает перегрузом наши дороги. Еще пока не решено, какая это будет компания, или ряд компаний. Сегодня мы проводим переговоры с компанией «Орексим» для того, чтобы не использовать бюджетные средства, а воспользоваться помощью частного бизнеса, чтобы решить проблему с дорогами в Николаеве. Учитывая мой опыт работы в городской власти, я думаю, что это будет в августе, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Николаевской области установят комплексы автоматического взвешивания для большегрузов до конца этого года.