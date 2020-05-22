Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 21 мая рассмотрел зафиксированные мониторингом в эфире телеканала «Z ZIK» признаки нарушения требований Закона Украины «О телевидении и радиовещании» — части пятой статьи 6 и пункта а) части первой статьи 59 — и назначил внеплановую проверку.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

«9 мая во временном промежутке от 20:59 до 21:58 вещатель демонстрировал концерт «Белые журавли» ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне, однако не указал имена автора или авторов, названия и адреса производителя программы. Это и есть признаками нарушения, которое будет исследовано назначенной внеплановой проверкой», — говорится в сообщении.

Однако, как отмечается, регулятор зафиксировал также, что в настоящее время на официальном сайте российского телеканала НТВ в интернете была размещена полная версия концерта, маркированная как «производство ООО «Фридом» аудиотелекомпания НТВ».

Согласно Указу Президента Украины за май 2018 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» информационный канал телекомпании НТВ, входящей в структуру федерального государственного предприятия Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная телекомпания, внесен в санкционный список юридических лиц, к которым эти санкции применяются.

Таким образом, по мнению регулятора, есть признаки того, что «Z ZIK» (Телекомпания «Новые коммуникации») сознательно мог скрыть копирайт и признаки идентификации указанного телевизионного продукта.

«Выяснение этого вопроса относится к компетенции правоохранительных органов. Национальный совет обратится письмом в Службу безопасности Украины относительно идентификации упомянутой программы и технической возможности распространять в Украине российской компанией НТВ ее программы с использованием украинских телекоммуникационных средств вещания», — сообщили в Нацсовете.

Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку «Телерадиокомпании «Студия 1+1» из-за того, что телеканал в новостях показал карту Украины без оккупированной Автономной Республики Крым.