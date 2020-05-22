Народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Нина Южанина заявила, что изменения в Налоговый кодекс, принятые законом 1210, возвращают страну во времена репрессивной фискальной системы Азарова-Клименко. Об этом сказала в эфире телеканала «Прямой», передает пресс-служба политсилы.

Нина Южанина напомнила, как проходило рассмотрение этого закона с момента его подготовки и до подписания президентом.

«Еще в августе 2019 профильный Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал представлять обществу набор различных пожеланий и видений людей, которые еще не чувствовали, в каком состоянии экономика и что нужно обществу, бизнесу», — рассказала она.

По ее словам, было предложено ряд изменений в налоговое законодательство, но бессистемно, а не вдумываясь в нормы, которые предложены.

«Был создан закон, который занимал более тысячи страниц в сравнительной таблице. Нельзя было даже понять, чего он касается. В результате был принят абсолютно сырой закон, который не учитывал критические замечани», — отметила Нина Южанина.

Она рассказала, что большинство бизнес-ассоциаций весь этот период обращались к президенту с просьбой не подписывать этот закон как один из самых вредных для бизнеса.

«Для каждого в этом законе есть чрезвычайно сложные нормы для исполнения и восприятия. Эти нормы дополнительно вымывают деньги из плательщиков и дополнительно предоставляют огромные преференции контролирующим органам», — обьяснила депутат.

Она добавила, что несколько союзов предпринимателей отметили, что введение закона будет иметь «катастрофические последствия для экономики Украины».

«Президент не услышал бизнес. К сожалению, нынешняя власть не отреагировала на ситуацию, в которой находится сейчас бизнес», — сказала она.

Нина Южанина выразила сожаление, что вместо наработки и принятия законопроектов для поддержки экономики во время карантина, был подписан закон 1210, который абсолютно нивелирует все усилия по поддержке экономики.

«Мы откатываемся в далекое прошлое времен Азарова-Клименко, когда предоставляются огромные права контролирующим органам, когда все будет происходить по решени контролирующего органа. Даже дошли до того, что вину налогоплательщика за нарушение налогового законодательства теперь будет устанавливать контролирующий орган. Вы представляете, что это будет?», — сказала депутат.

Она также призвала Владимира Зеленского не подписывать закон.

«Мне кажется, что если у президента рядом есть хоть один думающий человек, этот закон не должен был быть подписан. Только потому, что им абсолютно все равно, что будет происходить с бизнесом и экономикой, этот закон вступит в силу», — сказала она.

Ранее Нина Южанина заявила, что налоговое давление на предпринимателей увеличит количество безработных в стране, а часть бизнеса загонит в тень.