Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области.

Об этом он сообщил во время рабочего визита в Одесскую область, говорится на сайте СБУ.

— Одесская область - самый большой по территории регион Украины. Многонациональный, с большой протяжностью границ, мощным морскими торговыми портами и серьезным экономическим потенциалом. И мы отлично знаем, как иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области. Но им это не удастся. СБУ успешно противодействует таким попыткам и будет делать это и дальше, — заявил Иван Баканов.

Он добавил, что особенности региона возлагают на сотрудников СБУ дополнительную ответственность за сохранение мира и безопасности.

— Не стоит забывать отдельные события, которые происходили в Одессе, начиная с 2014 года. Поэтому наша контрразведка должна быть тут на высочайшем уровне, — отметил Иван Баканов.

Среди ключевых приоритетов Службы он определил противодействие любым проявлениям сепаратизма, защиту национальной государственности, борьбу с терроризмом, диверсиями и киберугрозами.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с принятием правительством Болгарии декларации против разделения Болградского района Одесской области.