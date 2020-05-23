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Народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов из фракции «Слуга народа» заражен коронавирусом.
Об этом 22 мая сообщил в Telegram нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.
— Глава бюджетного комитета депутат Аристов (Слуга народа) заболел Covid-19, − написал Алексей Гончаренко.
Эту информацию подтвердила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук. Она отметила, что тест обнаружил у Аристова COVID-19.
— Он чувствует себя нормально, симптомы легкие. Эпидемслужба сейчас выясняет круг близких контактов. Желаем Юрию скорейшего выздоровления! – написала Евгения Кравчук в Facebook.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 21 мая зафиксировано 20 тысяч 148 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 588 летальных, 6 тысяч 585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая.
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Народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов из фракции «Слуга народа» заражен коронавирусом.
Об этом 22 мая сообщил в Telegram нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.
— Глава бюджетного комитета депутат Аристов (Слуга народа) заболел Covid-19, − написал Алексей Гончаренко.
Эту информацию подтвердила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук. Она отметила, что тест обнаружил у Аристова COVID-19.
— Он чувствует себя нормально, симптомы легкие. Эпидемслужба сейчас выясняет круг близких контактов. Желаем Юрию скорейшего выздоровления! – написала Евгения Кравчук в Facebook.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 21 мая зафиксировано 20 тысяч 148 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 588 летальных, 6 тысяч 585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая.