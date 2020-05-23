Министерство обороны Украины предложило командующему Военно-морскими силами Игорю Воронченко отказаться от должности и перейти в Главную инспекцию Минобороны.

Как сообщает Думская, на днях Игорь Воронченко имел разговор с министром обороны и главкомом Вооруженных сил Украины, которые «настоятельно» предложили уйти в почетную отставку.

— Да, была такая беседа. Что ж, видимо, пора передавать переходящее знамя, — подтвердил Игорь Воронченко.

По словам Игоря Воронченко, приказ о переводе пока не подписан. На данный момент адмирал находится в отпуске.

По информации собеседников издания в Минобороны, должность командующего ВМС может занять контр-адмирал Алексей Неижпапа, более лояльный к президенту Владимиру Зеленскому.

Источники сообщают, что предстоящее увольнение боевого адмирала Игоря Воронченко, прошедшего все этапы войны с Россией и вернувшего боевую силу украинскому флоту, — это часть общего курса Владимира Зеленского на «перестать стрелять».

Напомним, ранее лидер радикальной партии Олег Ляшко заявил, что в Офисе генпрокурора хотят обвинить в государственной измене адмирала Игоря Воронченко, Александра Турчинова и пятого президента Украины Петра Порошенко.