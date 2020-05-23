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В Донецкой области впервые за годы агрессии РФ на Донбассе объявлен приговор за пропаганду войны.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
– При публичном обвинении прокуратуры Донецкой области Красноармейским районным судом вынесен обвинительный приговор женщине, которая признана виновной по части 1 статье 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и впервые за годы вооруженного конфликта на востоке Украины – по статье 436 (пропаганда войны) УК Украины, - говорится в сообщении.
Детали: Судом установлено, что на протяжении 2015-2016 годов 28-летняя жительница г. Покровска распространяла в социальной сети «Вконтакте» текстовые записи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией.
Кроме того, в 2016 и 2018 годах она распространяла через Интернет изображения с призывами к развязыванию военного конфликта на Донбассе.
Она приговорена к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.
Напомним, заместитель генерального директора телеканала ATR журналист Айдер Муждабаев заявил, что его официально признали террористом в Российской Федерации.
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В Донецкой области впервые за годы агрессии РФ на Донбассе объявлен приговор за пропаганду войны.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
– При публичном обвинении прокуратуры Донецкой области Красноармейским районным судом вынесен обвинительный приговор женщине, которая признана виновной по части 1 статье 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и впервые за годы вооруженного конфликта на востоке Украины – по статье 436 (пропаганда войны) УК Украины, - говорится в сообщении.
Детали: Судом установлено, что на протяжении 2015-2016 годов 28-летняя жительница г. Покровска распространяла в социальной сети «Вконтакте» текстовые записи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией.
Кроме того, в 2016 и 2018 годах она распространяла через Интернет изображения с призывами к развязыванию военного конфликта на Донбассе.
Она приговорена к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.
Напомним, заместитель генерального директора телеканала ATR журналист Айдер Муждабаев заявил, что его официально признали террористом в Российской Федерации.