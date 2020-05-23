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На сегодняшний день переход ко второму этапу смягчения карантина в Киеве невозможен из-за превышения показателя заболеваемости на 100 тысяч населения.
Об этом заявил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.
– Сейчас в Киеве показатель инцидентности превышает 12 и находится на уровне 15. Конечно, если мы говорим о сегодняшнем дне, переход ко второму этапу смягчения пока не возможен, – сказал Максим Степанов.
Он также добавил, что ситуация может измениться в ближайшие дни и тогда будет принято соответствующее решение в региональной комиссии ТЭБ и ЧС.
Напомним, вечером 22 мая на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины обновилась информация по поводу готовности областей к ослаблению карантина. Теперь Николаевщина соответствует всем трем критериям, установленным МОЗ (количество больных, загруженность больниц и количество ПЦР-тестирований).
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На сегодняшний день переход ко второму этапу смягчения карантина в Киеве невозможен из-за превышения показателя заболеваемости на 100 тысяч населения.
Об этом заявил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.
– Сейчас в Киеве показатель инцидентности превышает 12 и находится на уровне 15. Конечно, если мы говорим о сегодняшнем дне, переход ко второму этапу смягчения пока не возможен, – сказал Максим Степанов.
Он также добавил, что ситуация может измениться в ближайшие дни и тогда будет принято соответствующее решение в региональной комиссии ТЭБ и ЧС.
Напомним, вечером 22 мая на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины обновилась информация по поводу готовности областей к ослаблению карантина. Теперь Николаевщина соответствует всем трем критериям, установленным МОЗ (количество больных, загруженность больниц и количество ПЦР-тестирований).