Бразилия вышла на второе место по количеству инфицированных коронавирусом в мире, обогнав Россию. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировали 330,8 тысяч зараженных и более 21 тысяч смертей.

Об этом сообщили в ВОЗ во время брифинга в пятницу, 22 мая.

Национальное Министерство здравоохранения 22 мая сообщило, что число заразившихся за сутки в Бразилии превысило 19,9 тысяч человек. Это рекордный показатель по суточному приросту заболевших за весь период эпидемии, утверждает ведомство.

Большинство зараженных выявлено в регионе Сан-Паоло, но заболевшие также есть и в штатах Рио-де-Жанейро, Пернамбуку.

Самый высокий показатель пораженности (отношение количества заболевших на данный момент к численности населения) в штате Амазонас - 490 человек на 100 тысяч населения.

При этом бразильские эпидемиологи отмечают, что реальное количество заболевших COVID-19 в стране может быть намного больше указанного в статистике. Поскольку за медицинской помощью не всегда могут обратиться жители фавел - трущоб, где проживают около 13 млн человек.

Напомним, ранее Бразилия за неделю переместилась на третье место по размаху пандемии, обогнав Великобританию, Испанию и Италию: за последние сутки обнаружили около 20 тысяч новых случаев коронавирусной болезни. Эксперты считают, что реальное число зараженных может быть гораздо больше.