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Бразилия вышла на второе место по количеству инфицированных коронавирусом в мире, обогнав Россию. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировали 330,8 тысяч зараженных и более 21 тысяч смертей.
Об этом сообщили в ВОЗ во время брифинга в пятницу, 22 мая.
Национальное Министерство здравоохранения 22 мая сообщило, что число заразившихся за сутки в Бразилии превысило 19,9 тысяч человек. Это рекордный показатель по суточному приросту заболевших за весь период эпидемии, утверждает ведомство.
Большинство зараженных выявлено в регионе Сан-Паоло, но заболевшие также есть и в штатах Рио-де-Жанейро, Пернамбуку.
Самый высокий показатель пораженности (отношение количества заболевших на данный момент к численности населения) в штате Амазонас - 490 человек на 100 тысяч населения.
При этом бразильские эпидемиологи отмечают, что реальное количество заболевших COVID-19 в стране может быть намного больше указанного в статистике. Поскольку за медицинской помощью не всегда могут обратиться жители фавел - трущоб, где проживают около 13 млн человек.
Напомним, ранее Бразилия за неделю переместилась на третье место по размаху пандемии, обогнав Великобританию, Испанию и Италию: за последние сутки обнаружили около 20 тысяч новых случаев коронавирусной болезни. Эксперты считают, что реальное число зараженных может быть гораздо больше.
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
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Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖСтанислав Мартиросов
Бразилия вышла на второе место по количеству инфицированных коронавирусом в мире, обогнав Россию. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировали 330,8 тысяч зараженных и более 21 тысяч смертей.
Об этом сообщили в ВОЗ во время брифинга в пятницу, 22 мая.
Национальное Министерство здравоохранения 22 мая сообщило, что число заразившихся за сутки в Бразилии превысило 19,9 тысяч человек. Это рекордный показатель по суточному приросту заболевших за весь период эпидемии, утверждает ведомство.
Большинство зараженных выявлено в регионе Сан-Паоло, но заболевшие также есть и в штатах Рио-де-Жанейро, Пернамбуку.
Самый высокий показатель пораженности (отношение количества заболевших на данный момент к численности населения) в штате Амазонас - 490 человек на 100 тысяч населения.
При этом бразильские эпидемиологи отмечают, что реальное количество заболевших COVID-19 в стране может быть намного больше указанного в статистике. Поскольку за медицинской помощью не всегда могут обратиться жители фавел - трущоб, где проживают около 13 млн человек.
Напомним, ранее Бразилия за неделю переместилась на третье место по размаху пандемии, обогнав Великобританию, Испанию и Италию: за последние сутки обнаружили около 20 тысяч новых случаев коронавирусной болезни. Эксперты считают, что реальное число зараженных может быть гораздо больше.