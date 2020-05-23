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В пятницу, 22 мая, в Николаевском районе в ходе конфликта мужчина убил свою односельчанку, нанеся ей восемь ножевых ранений в области грудной клетки.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.
Отмечается, что о происшествии сообщила соседка погибшей, которая вечером пришла к ней в гости и обнаружила женщину без признаков жизни на полу в одной из комнат.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
Судебно-медицинский эксперт, осмотрев тело погибшей обнаружил восемь ножевых ранений в области грудной клетки, а также следы удушения.
Принятыми следственно-розыскными мероприятиями оперативники за несколько часов разыскали подозреваемого в убийстве женщины.
Им оказался 21-летний местный житель. Мужчина имеет проблемы со здоровьем. Причина убийства – конфликт, возникший между ним и пострадавшим во время совместного употребления алкоголя.
Следователи Николаевского отделения полиции задержали фигуранта в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему инкриминируется часть 1 статьи 115 УК Украины «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.
Ведется следствие. По процессуальному руководству прокуратуры решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении в совершении умышленного убийства и избрании меры пресечения.
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По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
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В пятницу, 22 мая, в Николаевском районе в ходе конфликта мужчина убил свою односельчанку, нанеся ей восемь ножевых ранений в области грудной клетки.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.
Отмечается, что о происшествии сообщила соседка погибшей, которая вечером пришла к ней в гости и обнаружила женщину без признаков жизни на полу в одной из комнат.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
Судебно-медицинский эксперт, осмотрев тело погибшей обнаружил восемь ножевых ранений в области грудной клетки, а также следы удушения.
Принятыми следственно-розыскными мероприятиями оперативники за несколько часов разыскали подозреваемого в убийстве женщины.
Им оказался 21-летний местный житель. Мужчина имеет проблемы со здоровьем. Причина убийства – конфликт, возникший между ним и пострадавшим во время совместного употребления алкоголя.
Следователи Николаевского отделения полиции задержали фигуранта в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему инкриминируется часть 1 статьи 115 УК Украины «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.
Ведется следствие. По процессуальному руководству прокуратуры решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении в совершении умышленного убийства и избрании меры пресечения.