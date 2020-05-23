В пятницу, 22 мая, в Николаевском районе в ходе конфликта мужчина убил свою односельчанку, нанеся ей восемь ножевых ранений в области грудной клетки.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Отмечается, что о происшествии сообщила соседка погибшей, которая вечером пришла к ней в гости и обнаружила женщину без признаков жизни на полу в одной из комнат.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Судебно-медицинский эксперт, осмотрев тело погибшей обнаружил восемь ножевых ранений в области грудной клетки, а также следы удушения.

Принятыми следственно-розыскными мероприятиями оперативники за несколько часов разыскали подозреваемого в убийстве женщины.

Им оказался 21-летний местный житель. Мужчина имеет проблемы со здоровьем. Причина убийства – конфликт, возникший между ним и пострадавшим во время совместного употребления алкоголя.

Следователи Николаевского отделения полиции задержали фигуранта в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему инкриминируется часть 1 статьи 115 УК Украины «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.

Ведется следствие. По процессуальному руководству прокуратуры решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении в совершении умышленного убийства и избрании меры пресечения.