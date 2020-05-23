В пятницу, 22 мая, в селе Бугское Вознесенского района 29-летний водитель автомобиля Ford Mondeo, не справившись с управлением, съехал с дороги, столкнулся с деревом, бетонным забором, а в дальнейшем - с электроопорой и газовым стояком.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

Событие произошло около 20:00 в районе дома № 481 по улице Атамана Григорьева. Спасатели деблокировали из транспортного средства водителя, который от полученных в результате столкновения травм скончался.

С целью аварийного прекращения газоснабжения на место была вызвана бригада газовой службы.

На месте ДТП работали сотрудники Вознесенского отдела полиции, наряд группы реагирования патрульной полиции, следователи Следственного управления.

По данному факту расследуется уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть». Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, 22 мая в Николаевском районе в ходе конфликта мужчина убил свою односельчанку, нанеся ей восемь ножевых ранений в области грудной клетки.