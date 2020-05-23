Компания Hertz, которая является одним из крупнейших сервисов проката автомобилей объявила о банкротстве.

Об этом сообщает CNN.

Компания подчеркивает, что намерена остаться в бизнесе, а заявление о банкротстве позволит реструктуризировать долги. Также сообщается, что Офисы Hertz продолжают работать и обслуживать клиентов.

В заявлении компании подчеркивают, что влияние COVID-19 на путешествия и спрос на аренду автомобилей оказался слишком резким, из-за чего выручка рухнула.

CNN констатирует, что банкротство Hertz, вероятно, самое резонансное в эпоху COVID-19, поскольку из всех больших обанкротившихся компаний, никто не занимал такой доли рынка, как Hertz.

Ранее британская авиакомпания Flybe объявила себя банкротом, не справившись с экономическими трудностями в связи с коронавирусом.