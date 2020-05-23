|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:07
|Заход солнца:
|20:30
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|04:59
|Заход солнца:
|20:50
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.6 грн
|27.05 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.45 грн
Компания Hertz, которая является одним из крупнейших сервисов проката автомобилей объявила о банкротстве.
Об этом сообщает CNN.
Компания подчеркивает, что намерена остаться в бизнесе, а заявление о банкротстве позволит реструктуризировать долги. Также сообщается, что Офисы Hertz продолжают работать и обслуживать клиентов.
В заявлении компании подчеркивают, что влияние COVID-19 на путешествия и спрос на аренду автомобилей оказался слишком резким, из-за чего выручка рухнула.
CNN констатирует, что банкротство Hertz, вероятно, самое резонансное в эпоху COVID-19, поскольку из всех больших обанкротившихся компаний, никто не занимал такой доли рынка, как Hertz.
Ранее британская авиакомпания Flybe объявила себя банкротом, не справившись с экономическими трудностями в связи с коронавирусом.
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖСтанислав Мартиросов
Компания Hertz, которая является одним из крупнейших сервисов проката автомобилей объявила о банкротстве.
Об этом сообщает CNN.
Компания подчеркивает, что намерена остаться в бизнесе, а заявление о банкротстве позволит реструктуризировать долги. Также сообщается, что Офисы Hertz продолжают работать и обслуживать клиентов.
В заявлении компании подчеркивают, что влияние COVID-19 на путешествия и спрос на аренду автомобилей оказался слишком резким, из-за чего выручка рухнула.
CNN констатирует, что банкротство Hertz, вероятно, самое резонансное в эпоху COVID-19, поскольку из всех больших обанкротившихся компаний, никто не занимал такой доли рынка, как Hertz.
Ранее британская авиакомпания Flybe объявила себя банкротом, не справившись с экономическими трудностями в связи с коронавирусом.