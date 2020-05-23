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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность дистанционного голосования, в том числе по почте, на всех уровнях выборов.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.
Законом вводится понятие «дистанционное электронное голосование» (голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения).
Кроме того, поправки предусматривают возможность досрочного голосования на всех уровнях выборов, в том числе, на выборах президента в целях защиты здоровья избирателей и создания максимального удобства для реализации гражданами РФ избирательных прав.
Поправки предусматривают среди прочих «иные уважительные причины, не позволяющие прибыть в помещение для голосования» для получения возможности участия в голосовании вне участков. В частности, основанием для голосования вне участков может стать «необходимость ухода за лицами, в этом нуждающимися».
Также вносится норма о том, что голосование по избранию высшего должностного лица субъекта России может быть отложено законодательным (представительным) органом госвласти региона в случае, если на его территории либо на территориях двух и более муниципальных образований в этом субъекте введен режим повышенной готовности или ЧС при наличии угрозы жизни или здоровью граждан.
Закон также разрешает сбор подписей избирателей и участников референдумов с помощью «Единого портала государственных и муниципальных услуг».
Напомним, 14 марта Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию, которые в частности предусматривают условия, чтобы Путин был у власти еще как минимум 10 лет.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность дистанционного голосования, в том числе по почте, на всех уровнях выборов.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.
Законом вводится понятие «дистанционное электронное голосование» (голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения).
Кроме того, поправки предусматривают возможность досрочного голосования на всех уровнях выборов, в том числе, на выборах президента в целях защиты здоровья избирателей и создания максимального удобства для реализации гражданами РФ избирательных прав.
Поправки предусматривают среди прочих «иные уважительные причины, не позволяющие прибыть в помещение для голосования» для получения возможности участия в голосовании вне участков. В частности, основанием для голосования вне участков может стать «необходимость ухода за лицами, в этом нуждающимися».
Также вносится норма о том, что голосование по избранию высшего должностного лица субъекта России может быть отложено законодательным (представительным) органом госвласти региона в случае, если на его территории либо на территориях двух и более муниципальных образований в этом субъекте введен режим повышенной готовности или ЧС при наличии угрозы жизни или здоровью граждан.
Закон также разрешает сбор подписей избирателей и участников референдумов с помощью «Единого портала государственных и муниципальных услуг».
Напомним, 14 марта Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию, которые в частности предусматривают условия, чтобы Путин был у власти еще как минимум 10 лет.