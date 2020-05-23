Аргентина в ночь на субботу, 23 мая, оказалась в состоянии технического дефолта, после истечения срока выплаты около 500 млн долларов США в виде процентов по трем выпускам государственных облигаций.

Об этом пишет DW.

Это девятый дефолт в аргентинской истории.

Срок платежей наступил 22 апреля, но у Аргентины формально было еще 30 дней, чтобы избежать дефолта. За этот период правительство страны рассчитывало договориться с кредиторами о реструктуризации внешнего долга на сумму $65 млрд. Однако пока этого сделать не удалось, и правительство 21 мая продлило свое реструктуризационное предложение кредиторам до 2 июня.

Среди прочего, предложение включает списание около двух третей выплат и трехлетнюю отсрочку, в то время как кредиторы готовы лишь на однолетний мораторий.

По его словам министра экономики Мартина Гусмана, «все стороны за столом хотят разрешить» ситуацию. Гусман объяснил предложение тем, что во времена пандемии COVID-19 республика не может направлять на купонные выплаты по гособлигациям 20 процентов доходов государственного бюджета.

Международный валютный фонд ранее назвал «неприемлемой» долговую нагрузку Аргентины. Общий долг страны по состоянию на конец 2019 года составлял около 323 млрд долларов США.

Предыдущий аргентинский дефолт был зафиксирован в 2014 году, а самый масштабный произошел в 2001-м, когда в стране возникли бунты и беспорядки. Тот дефолт выключил Аргентину из международных долговых рынков до 2016 года. Но при этом уже в 2017-м она неожиданно сумела разместить столетние долларовые облигации, вызвавшие огромный интерес среди инвесторов.

Напомним, в Ливане из-за ускорения постдефолтного экономического падения начались массовые протесты.