В Мариуполе была зарегистрирована новая политическая партия, которая носит имя мэра города - «Блок Вадима Бойченко».

Об этом гласят данные, опубликованные на портале YouControl, пишет Страна.

Руководителем политсилы указан Михаил Орличенко, депутат мариупольского горсовета, а зарегистрирована партия по адресу город Мариуполь, улица Азовстальская, 99, кв. 37.

Стоит отметить, что до 24 февраля этого года партия называлась «Соборность» и была зарегистрирована в Киеве, на ул. Серова, 28, кв. 18. До этого момента политсилой руководил адвокат Феликс Аронович.

Напомним, что мэром Мариуполя Бойченко стал в октябре 2015 года после победы на местных выборах. До прихода на эту должность политик был директором по персоналу и социальным вопросам комбината им. Ильича, который входит в группу «Метинвест» олигарха Рината Ахметова.

На парламентских выборах 2019 года почти многие мэры крупных городов Донецкой области шли вместе с партией «Оппозиционный блок», в которую входил также мэр Харькова Геннадий Кернес и городской голова Одессы Геннадий Труханов. Партия считалась близкой к Ринату Ахметову и Игорю Коломойскому, однако не преодолела 5% барьер.

Напомним, политсовет партии «Оппозиционна платформа — За життя» согласовал назначение экс-нардепа Артема Ильюка на должность главы Николаевской городской организации партии.