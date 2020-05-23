Испания готова открыть свои границы для туристов с июля.

Об этом объявил премьер-министр страны, передает AFP.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в субботу объявил, что страна готова открыть свои границы для туристов с июля.

– Начиная с июля, восстановится возможность въезда в Испанию для иностранных туристов, с соблюдением мер безопасности, - заявил он.

Кроме того, рассказал премьер, после 8 июня планируют разрешить крупные спортивные мероприятия.

Напомним, границы Испании закрыты с 14 марта в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщалось ранее, уже ряд стран объявили о намерении принимать иностранных туристов, несмотря на пандемию.

Напомним, правительство Греции заявило, что туристический сезон в стране открывается с 15 июня, с открытия отелей для туристов.