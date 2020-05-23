|Скорость ветра:
|1.5 м/с
|Восход солнца:
|05:07
|Заход солнца:
|20:30
|Температура завтра:
|+19 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|04:59
|Заход солнца:
|20:50
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.6 грн
|27.05 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.45 грн
Испания готова открыть свои границы для туристов с июля.
Об этом объявил премьер-министр страны, передает AFP.
Премьер-министр Испании Педро Санчес в субботу объявил, что страна готова открыть свои границы для туристов с июля.
– Начиная с июля, восстановится возможность въезда в Испанию для иностранных туристов, с соблюдением мер безопасности, - заявил он.
Кроме того, рассказал премьер, после 8 июня планируют разрешить крупные спортивные мероприятия.
Напомним, границы Испании закрыты с 14 марта в связи с эпидемией коронавируса.
Как сообщалось ранее, уже ряд стран объявили о намерении принимать иностранных туристов, несмотря на пандемию.
Напомним, правительство Греции заявило, что туристический сезон в стране открывается с 15 июня, с открытия отелей для туристов.
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖСтанислав Мартиросов
Испания готова открыть свои границы для туристов с июля.
Об этом объявил премьер-министр страны, передает AFP.
Премьер-министр Испании Педро Санчес в субботу объявил, что страна готова открыть свои границы для туристов с июля.
– Начиная с июля, восстановится возможность въезда в Испанию для иностранных туристов, с соблюдением мер безопасности, - заявил он.
Кроме того, рассказал премьер, после 8 июня планируют разрешить крупные спортивные мероприятия.
Напомним, границы Испании закрыты с 14 марта в связи с эпидемией коронавируса.
Как сообщалось ранее, уже ряд стран объявили о намерении принимать иностранных туристов, несмотря на пандемию.
Напомним, правительство Греции заявило, что туристический сезон в стране открывается с 15 июня, с открытия отелей для туристов.