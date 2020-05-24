На админгранице между Крымом и материковой Украиной российские силовики задержали пожилого крымского татарина Дилявера Меметова.

Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».

По данным родственников, Меметова задержали на российском пункте пропуска «Джанкой» (напротив украинского пункта пропуска «Чонгар»). После этого его увезли в межмуниципальный отдел МВД России «Джанкойский». Причина задержания неизвестна.

Сообщается, что Меметов прописан в Алуште, однако в последнее время работал на материковой Украине.

О задержании мужчина успел сообщить родственникам, которые обратились в «Крымскую солидарность» за консультативной помощью. С его слов, российские силовики пытались отобрать у него отпечатки пальцев.

В 19:00 адвокат Назим Шейхмамбетов сообщил, что со слов родственников, Дилявера Меметова отпустили из отдела полиции. Он повторно направился к границе, чтобы выехать на территорию материковой Украины.

Комментариев российской ФСБ по поводу задержания нет.