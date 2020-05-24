Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский подписал поправку в регламент о временном прекращении или ограничении пограничного движения на конкретных пунктах пропуска.

Об этом передает Польське радіо.

– Поправка в регламент расширяет список лиц, которым предоставлено разрешение на въезд на территорию Польши, включая водителей, осуществляющих международные перевозки, и путешествующих транзитом другими транспортными средствами. Список также включает учащихся и студентов, обучающихся в Польше, и граждан стран-членов Европейского союза, Европейского экономического пространства или Швейцарии для путешествия через Польшу к месту жительства или пребывания, продолжительностью не более 12 часов, считаемых с момента пересечения границы. Эти лица также освобождены от карантина, - говорится в сообщении.

По данным Министерства, необходимость включения учащихся и студентов в категорию лиц, имеющих право пересекать границу, является результатом расписания экзаменов, принятого Министерством национального образования для учащихся, окончивших обучение в польских начальных и средних школах.

Напомним, ранее сообщалось, что Испания готова открыть свои границы для туристов с июля.