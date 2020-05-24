В Черновицкой области количество инфицированных коронавирусом превысило три тысячи.

Об этом вечером 23 мая сообщил глава областной госадминистрации Сергей Осачук на странице в Facebook.

– Общее число больных на Буковине с первого установленного случае составляет 3027 человек, - написал глава ОГА.

По словам Осачука, сегодня, 23 мая, в области подтверждено еще 63 случая инфицирования COVID-19. В то же время 15 жителей Черновицкой области выздоровели после коронавирусной инфекции.

– Они дважды получили отрицательные результаты тестов, - добавил Осачук.

По данным Минздрава на утро 23 мая в Черновицкой области было 2964 подтвержденных случая COVID-19. 782 ранее инфицированных коронавирусом выздоровели. Буковина с начала эпидемии коронавируса в Украине занимает первое место по количеству инфицированных.

Накануне Черновицкая область сняла запрет на въезд и выезд, который был введен в регионе.

Напомним, по состоянию на 23 мая в Украине зафиксировано 432 случая коронавируса, 17 летальных случаев и 344 случая выздоровления.