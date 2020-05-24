|Скорость ветра:
|0.4 м/с
|Восход солнца:
|05:06
|Заход солнца:
|20:31
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|04:58
|Заход солнца:
|20:51
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.6 грн
|27.05 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.45 грн
В Черновицкой области количество инфицированных коронавирусом превысило три тысячи.
Об этом вечером 23 мая сообщил глава областной госадминистрации Сергей Осачук на странице в Facebook.
– Общее число больных на Буковине с первого установленного случае составляет 3027 человек, - написал глава ОГА.
По словам Осачука, сегодня, 23 мая, в области подтверждено еще 63 случая инфицирования COVID-19. В то же время 15 жителей Черновицкой области выздоровели после коронавирусной инфекции.
– Они дважды получили отрицательные результаты тестов, - добавил Осачук.
По данным Минздрава на утро 23 мая в Черновицкой области было 2964 подтвержденных случая COVID-19. 782 ранее инфицированных коронавирусом выздоровели. Буковина с начала эпидемии коронавируса в Украине занимает первое место по количеству инфицированных.
Накануне Черновицкая область сняла запрет на въезд и выезд, который был введен в регионе.
Напомним, по состоянию на 23 мая в Украине зафиксировано 432 случая коронавируса, 17 летальных случаев и 344 случая выздоровления.
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖСтанислав Мартиросов
В Черновицкой области количество инфицированных коронавирусом превысило три тысячи.
Об этом вечером 23 мая сообщил глава областной госадминистрации Сергей Осачук на странице в Facebook.
– Общее число больных на Буковине с первого установленного случае составляет 3027 человек, - написал глава ОГА.
По словам Осачука, сегодня, 23 мая, в области подтверждено еще 63 случая инфицирования COVID-19. В то же время 15 жителей Черновицкой области выздоровели после коронавирусной инфекции.
– Они дважды получили отрицательные результаты тестов, - добавил Осачук.
По данным Минздрава на утро 23 мая в Черновицкой области было 2964 подтвержденных случая COVID-19. 782 ранее инфицированных коронавирусом выздоровели. Буковина с начала эпидемии коронавируса в Украине занимает первое место по количеству инфицированных.
Накануне Черновицкая область сняла запрет на въезд и выезд, который был введен в регионе.
Напомним, по состоянию на 23 мая в Украине зафиксировано 432 случая коронавируса, 17 летальных случаев и 344 случая выздоровления.