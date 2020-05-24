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Власти Китая поддерживают идею международного научного расследования, чтобы прояснить вопрос происхождения коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом заявил в воскресенье глава китайского МИД Ван И, передаёт Интерфакс-Украина.
— Китай готов работать с международным научным сообществом, чтобы определить источник вируса. В то же время, мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, честным и конструктивным, - добавил Ван И, пояснив, что в этом случае не должно быть «политического вмешательства».
Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань. Большинство ученых считают, что коронавирус SARS-CoV-2, который становится причиной болезни COVID-19, имеет природное происхождение. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.
Власти США критикуют Китай за отсутствие транспарентности в том, что касается, в частности, происхождения вируса. В Вашингтоне не исключают, что он мог храниться в научной лаборатории в Ухане, а затем по какой-то причине - начать распространяться по планете.
Напомним, что ранее Китайские власти не допустили экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к участию в расследовании расследовании о происхождении коронавируса COVID-19.
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Власти Китая поддерживают идею международного научного расследования, чтобы прояснить вопрос происхождения коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом заявил в воскресенье глава китайского МИД Ван И, передаёт Интерфакс-Украина.
— Китай готов работать с международным научным сообществом, чтобы определить источник вируса. В то же время, мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, честным и конструктивным, - добавил Ван И, пояснив, что в этом случае не должно быть «политического вмешательства».
Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань. Большинство ученых считают, что коронавирус SARS-CoV-2, который становится причиной болезни COVID-19, имеет природное происхождение. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.
Власти США критикуют Китай за отсутствие транспарентности в том, что касается, в частности, происхождения вируса. В Вашингтоне не исключают, что он мог храниться в научной лаборатории в Ухане, а затем по какой-то причине - начать распространяться по планете.
Напомним, что ранее Китайские власти не допустили экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к участию в расследовании расследовании о происхождении коронавируса COVID-19.