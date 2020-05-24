Власти Китая поддерживают идею международного научного расследования, чтобы прояснить вопрос происхождения коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом заявил в воскресенье глава китайского МИД Ван И, передаёт Интерфакс-Украина.

— Китай готов работать с международным научным сообществом, чтобы определить источник вируса. В то же время, мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, честным и конструктивным, - добавил Ван И, пояснив, что в этом случае не должно быть «политического вмешательства».

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань. Большинство ученых считают, что коронавирус SARS-CoV-2, который становится причиной болезни COVID-19, имеет природное происхождение. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.

Власти США критикуют Китай за отсутствие транспарентности в том, что касается, в частности, происхождения вируса. В Вашингтоне не исключают, что он мог храниться в научной лаборатории в Ухане, а затем по какой-то причине - начать распространяться по планете.

Напомним, что ранее Китайские власти не допустили экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к участию в расследовании расследовании о происхождении коронавируса COVID-19.