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Прибывающих в Крым жителей других регионов будут помещать в обсерваторы за свой счет до снятия введенных из-за коронавируса ограничений.
Об этом заявил так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов, пишет российский «Интерфакс».
— Граждане из других субъектов РФ, которые едут бесцельно, по личным вопросам, должны помещаться в обсерватор за свой счет. Если не готовы оплатить сразу, по окончании пребывания в обсерваторе, исковые требования должны направляться в суд и, соответственно, взыскивать эту сумму, — заявил Сергей Аксенов.
Аксенов объяснил такое решение дополнительной нагрузкой на органы и систему здравоохранения, призвав желающих посещать полуостров «не создавая проблем» и «уважая друг друга».
В то же время сумму, которую придется заплатить помещенным в обсерватор, Аксенов не назвал.
В аннексирована Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Болезнь COVID-19 подтвердили в регионе в 340 человек, девять пациентов умерли от осложнений.
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Прибывающих в Крым жителей других регионов будут помещать в обсерваторы за свой счет до снятия введенных из-за коронавируса ограничений.
Об этом заявил так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов, пишет российский «Интерфакс».
— Граждане из других субъектов РФ, которые едут бесцельно, по личным вопросам, должны помещаться в обсерватор за свой счет. Если не готовы оплатить сразу, по окончании пребывания в обсерваторе, исковые требования должны направляться в суд и, соответственно, взыскивать эту сумму, — заявил Сергей Аксенов.
Аксенов объяснил такое решение дополнительной нагрузкой на органы и систему здравоохранения, призвав желающих посещать полуостров «не создавая проблем» и «уважая друг друга».
В то же время сумму, которую придется заплатить помещенным в обсерватор, Аксенов не назвал.
В аннексирована Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Болезнь COVID-19 подтвердили в регионе в 340 человек, девять пациентов умерли от осложнений.