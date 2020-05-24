Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что украинская нация по-настоящему начала возрождаться начиная с 2014 года, когда мощное волонтерское и добровольческое движение поднялось на защиту своего государства.

Об этом рассказал, поздравляя с первой годовщиной активистов общественной организации «Дело общин», передает пресс-служба политсилы.

Он отметил, что сейчас снова патриотическое гражданское общество вынуждено защищать государство от реванша, некомпетентной власти и разрушения достижений предыдущих лет. Именно поэтому с начала эпидемии коронавируса и ОО «Дело общин», и Фонд Порошенко, и активисты партии «Европейская Солидарность» начали широкую благотворительную кампанию, чтобы защитить прежде всего врачей, людей из уязвимых групп, военных и ветеранов.

— Я твердо считаю, что начиная с 2014 года начала самом деле возрождаться украинская нация. Говорят, что сейчас военные начинают разрывать контракты, потому что им год не повышали денежное довольствие. Власть не уважает армию. Люди не чувствуют себя, что они главные в этой стране. Это ужас. Разрушается то, что мы строили. Когда это началось? Тогда, когда неожиданно они отменили парад. Как это можно объяснить? Потому парад - это Порошенко? Нет. парад - это Украина, - подчеркнул Петр Порошенко.

Политик добавил, что работа организации «наша жизнь, это не показуха».

— У нас впереди - испытания. Но сейчас мы делаем фантастические вещи. Мы каждую пятницу и субботу собираемся здесь. Это невероятно красивый фон для празднования годовщины «Дела общин». Потому что у нас там костюмы, здесь наборы, здесь очки, здесь все. Потому что это и есть наша жизнь, это не показуха. Мы берем и подставляем свое плечо - не власти, а народу, - отметил Петр Порошенко.

Он отметил, что медики, которых с начала эпидемии власть оставила беззащитными перед болезнью, не скрывают своего отчаяния и разочарования.

— Они сначала робко, а потом дайте и нам, пожалуйста. Нас обманывают. Мы уже три недели ждем, а нам не с чем выходить к больным выходить. О, вас, что и пульсоксиметры есть, и рентген аппараты, и ИВЛ отремонтировали, и маски у вас есть? А где же вы это все берете? «Дело общин» - мы не равнодушны. Мы научились этому в 2014 году. Мы знаем, как защитить. «Дело общин» является фантастической организацией. Кто пришел сюда волонтерить, точно найдет, что здесь делать. Заходите и приносите тот дух фантастический, который есть в «Деле общин», - призвал пятый Президент.

Марина Порошенко отметила, что один человек ничего не может сделать, но когда таких «воинов добра» собирается сотни и тысячи — это мощная сила.

— «Делу общин» — год. Много это или мало? Для того, чтобы делать хорошие дела - этого мало, потому что их надо делать постоянно. Но мы все убедились, сколько плохого можно успеть сделать за год. Именно год назад мы почувствовали потребность создать организацию, которая объединит неравнодушных людей, активных людей, для которых есть разница, куда будет двигаться страна, как она будет развиваться, как будут называться улицы и площадки, на каком языке мы будем говорить, какое будущее мы построим своим детям. Один человек ничего не может сделать, но когда таких «воинов добра» собирается сотни и тысячи - это мощная сила. Это та сила, которая может отстаивать свое мнение. Это та сила, которая может объединиться и протянуть руку помощи тем, кто нуждается в этой помощи. Я хочу поблагодарить каждого, кто присоединился к «Дела общин». Хороших дел и счастливого будущего, - пожелала активистам Марина Порошенко.

Напомним, что рекордное количество продуктовых наборов – 6,5 тысяч — за сутки собрали активисты в Открытом офисе партии «Европейская солидарность», всего же усилиями Фонда Порошенко, волонтеров и благотворителей собраны 25 тысяч продуктовых наборов, сообщается в воскресенье на сайте партии.