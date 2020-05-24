Рекордное количество продуктовых наборов – 6,5 тысяч — за сутки собрали активисты в Открытом офисе партии «Европейская солидарность», всего же усилиями Фонда Порошенко, волонтеров и благотворителей собраны 25 тысяч продуктовых наборов, сообщается в воскресенье на сайте партии.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

— Те волонтеры, которые сегодня здесь - абсолютное большинство в 2014-м году так же не остались равнодушными. Так же объединились и стали на защиту Украины. Сегодня все эти усилия направлены на помощь нуждающимся. Очень важно, что украинцы откликнулись на эту помощь. Я сегодня хочу поблагодарить каждого, кто приобщился к этой акции. Более половины средств - это не средства семьи Порошенко или Фонда Порошенко. Это ваши средства. То, что деньгами проголосовали за эту программу, означает, что этой команде доверяют, - рассказал лидер «Европейской солидарности», пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко.

Как отмечается в сообщении, акция совпадает с годовщиной ОО «Дело громад», объединившей единомышленников в разных городах Украины.

— Пока власть думала, как обеспечить в стране карантин, а теперь как из него выйти, «Дело громад», «Европейская солидарность» и Фонд Порошенко вместе не мечтали, а действовали. И я благодарна каждому активисту, каждому волонтеру, который присоединился. Сегодня мы собираем завершающую партию. Всего 25 тысяч семей получили помощь от «Европейской солидарности». Вместе мы – сила, - рассказала Марина Порошенко.

Нардеп София Федина рассказала, что к этой инициативе присоединились люди со всей Украины.

— Поздравление с нашего последнего конвейера, который сегодня закроет все заявки, поступившие на наш сайт, посвященный противодействию коронавирусу… Сегодня у нас особенный день, потому что к нам присоединились люди со всей Украины, прежде всего благотворители и члены «Дело громад», которые работали в своих регионах, - отметила народный депутат София Федина.

На коробках с продуктовыми наборами участники акции оставляют пожелания для людей, которые получат эту помощь - здоровья, благополучия, мира и добра.

— Уже стало доброй традицией, когда и в пятницу, и в субботу мы приезжаем сюда… Если эта трагедия продолжится дальше, если экономические последствия коронавируса вместе с медицинскими будут заставлять страдать - вся эта команда волонтеров не будет равнодушной. И мы это наше дело - Дело громад - продолжим. И не оставим людей в беде, - отметил Петр Порошенко.

С начала эпидемии коронавируса Фонд Порошенко и компания «Рошен» закупили для украинских медиков 130 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч очков, а также десятки тысяч масок, перчаток, комплекты реанимационного оборудования, 10 портативных рентген-аппаратов. На средства Фонда Порошенко отремонтированы 37 аппаратов искусственной вентиляции легких. Компания "Рошен" также закупила 25 тысяч продуктовых наборов для пожилых людей. В ближайшее время в Украине поступят несколько десятков тысяч высококачественных тестов на антитела к коронавирусу производства швейцарской компании «Ла Рош».

Напомним, что пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко обсудил с главой мировой фармацевтической компании «Ля Рош» Северином Шваном вопросы углубления сотрудничества для противодействия коронавируса в Украине.