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Во Франции 60% избирателей недовольны президентством Эммануэля Макрона, согласно опросу. При этом премьер-министр Эдуард Филипп приобретает все большую популярность.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса центра Ifop, передаёт РБК-Украина.
Как отмечается, популярность Макрона за последний месяц упала на три пункта. Довольны его президентством 39% французов, в то время как 60% неудовлетворены.
При этом премьер-министр Эдуард Филипп за последний месяц получил еще 2% поддержки, достигнув 46% хороших мнений среди жителей Франции.
— Французам нравится управление коронавирусным кризисом главой правительства и его четкие выступления, а также справедливый тон, - говорится в сообщении.
Опрос проводился с выборкой из 1918 человек, представителем французского населения в возрасте 18 лет и старше. Интервью проводились с помощью онлайн-анкет с четверга 14 мая по субботу 23 мая 2020 года.
Напомним, что во Франции двое мальчиков, в возрасте до 10 лет, во время карантина нашли в шкафу их покойной бабушки два килограммовых золотых слитка стоимостью больше 80 тысяч евро. Во время коронавирусного кризиса цены на золото растут, поэтому семья ожидает получить за них 100 тысяч евро.
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По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
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Во Франции 60% избирателей недовольны президентством Эммануэля Макрона, согласно опросу. При этом премьер-министр Эдуард Филипп приобретает все большую популярность.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса центра Ifop, передаёт РБК-Украина.
Как отмечается, популярность Макрона за последний месяц упала на три пункта. Довольны его президентством 39% французов, в то время как 60% неудовлетворены.
При этом премьер-министр Эдуард Филипп за последний месяц получил еще 2% поддержки, достигнув 46% хороших мнений среди жителей Франции.
— Французам нравится управление коронавирусным кризисом главой правительства и его четкие выступления, а также справедливый тон, - говорится в сообщении.
Опрос проводился с выборкой из 1918 человек, представителем французского населения в возрасте 18 лет и старше. Интервью проводились с помощью онлайн-анкет с четверга 14 мая по субботу 23 мая 2020 года.
Напомним, что во Франции двое мальчиков, в возрасте до 10 лет, во время карантина нашли в шкафу их покойной бабушки два килограммовых золотых слитка стоимостью больше 80 тысяч евро. Во время коронавирусного кризиса цены на золото растут, поэтому семья ожидает получить за них 100 тысяч евро.