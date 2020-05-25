США решили перенести встречу «Большой семерки» с начала июня на конец месяца. Встреча должна быть очная, а не в формате видеоконференции.

Об этом заявил советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайан в интервью CBS News, передаёт Громадське.

Он отметил, что США уже приближаются к пику заболеваемости коронавирусом, поэтому надеются провести саммит G7 в обычном формате.

— Саммит G7 пройдет лично с лидерами стран в конце июня. Я думаю, что лидерам хотелось бы встретиться лично, а не проводить видеоконференции. Поэтому президент (Дональд Трамп — прим.) направил приглашения и мы получили замечательные ответы, — сказал О'Брайан.

Он добавил, что во время организации саммита США должны быть убеждены, что все участники встречи сделали тест на коронавирус. Советник не назвал точной даты встречи.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против Китая, если Гонконг будет лишен высокой степени автономии. Вашингтон обеспокоен намерением Пекина легализовать свои спецслужбы в Гонконге.