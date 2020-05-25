В Днепропетровской области под Никополем спасатели достали из воды фуру, из-за которой накануне обрушился мост.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.

— При участии водолазов, с помощью плавучего крана, из воды подняли остатки груза. После проведения подготовительных работ, с помощью тягача, с края пропасти изъято кабину грузовика. Затем, постепенно, из воды подняли и прицеп. Сотрудники автодорожной компании продолжают проводить работы по обустройству подъездов к будущей понтонной переправы, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что возле разрушенного моста в поселке Алексеевка Никопольского района построят понтонную переправу. Напомним, что 20 мая возле Никополя Днепропетровской области обвалился мост. В этот момент по нему проезжала фура, которая в итоге повисла на краю и задней частью погрузилась в воду.