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В Днепропетровской области под Никополем спасатели достали из воды фуру, из-за которой накануне обрушился мост.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.
— При участии водолазов, с помощью плавучего крана, из воды подняли остатки груза. После проведения подготовительных работ, с помощью тягача, с края пропасти изъято кабину грузовика. Затем, постепенно, из воды подняли и прицеп. Сотрудники автодорожной компании продолжают проводить работы по обустройству подъездов к будущей понтонной переправы, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что возле разрушенного моста в поселке Алексеевка Никопольского района построят понтонную переправу. Напомним, что 20 мая возле Никополя Днепропетровской области обвалился мост. В этот момент по нему проезжала фура, которая в итоге повисла на краю и задней частью погрузилась в воду.
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В Днепропетровской области под Никополем спасатели достали из воды фуру, из-за которой накануне обрушился мост.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.
— При участии водолазов, с помощью плавучего крана, из воды подняли остатки груза. После проведения подготовительных работ, с помощью тягача, с края пропасти изъято кабину грузовика. Затем, постепенно, из воды подняли и прицеп. Сотрудники автодорожной компании продолжают проводить работы по обустройству подъездов к будущей понтонной переправы, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что возле разрушенного моста в поселке Алексеевка Никопольского района построят понтонную переправу. Напомним, что 20 мая возле Никополя Днепропетровской области обвалился мост. В этот момент по нему проезжала фура, которая в итоге повисла на краю и задней частью погрузилась в воду.